Дрогба: «Вернуться в Москву снова — большое удовольствие»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба заявил, что был рад получить приглашение на матч в FONBET Первом Еврокубке, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

— Большое удовольствие вернуться в Москву снова, — начал Дрогба. — С этим городом у меня связано очень много воспоминаний. Когда получил приглашение от ЦСКА, был очень рад. Помню финал Кубка УЕФА с ЦСКА, смотрел его по телевизору. Приятно увидеться с друзьями, которых не видел несколько лет.

— Насколько правильно с точки зрения футбольной культуры проводить матчи легенд?

— Это очень важно для футбола. Несколько недель назад был в Марселе, праздновали знаменательную дату для клуба. Очень здорово, когда ты видишься с разными поколениями игроков и болельщиков. Думаю, это отличная идея, проводить матчи по такому поводу.

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды ЦСКА сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в финале Кубка УЕФА 2005 года.