Болельщики «Пари НН» скандировали «позор» после удаления Боселли в матче с «Факелом»

Пресс-служба «Пари НН» эмоционально отреагировала на удаление форварда Хуана Боселли в матче 29-го тура РПЛ против «Факела».

Футболист на 43-й минуте получил вторую желтую карточку за фол в борьбе с защитником воронежцев Игорем Калининым и покинул поле.

«Рэф, это что за ... ? За что удален Боселли? Трибуны вновь скандируют «Позор»!» — говорится в сообщении «Пари НН» в Telegram-канале.

На 45-й минуте главный арбитр Иван Абросимов также показал желтую карточку главному тренеру нижегородцев Виктору Гончаренко.

«Это просто позор», — отметила пресс-служба «Пари НН».

Матч проходит на стадионе «Нижний Новгород». Счет после первого тайма — 1:0 в пользу «Факела».