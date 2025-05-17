Жереми Нжитап: «Москва — очень красивый город, один из лучших в мире»

Экс-полузащитник «Челси» Жереми Нжитап поделился эмоциями от предстоящего матча в FONBET Первом Еврокубке.

— Я очень рад приехать в город, с которым у меня связано очень много воспоминаний. Москва — очень красивый город, один из лучших в мире, на мой взгляд. Когда я получил приглашение на матч, я даже не колебался, сразу принял его.

Последний раз был здесь на чемпионате мира в 2018 году. Очень много воспоминаний связано с этим турниром. Завтра у нас матч, где мы должны показать себя.

Мне радостно, что я могу увидеть своих бывших одноклубников, друзей, братьев. Хотел бы сказать организаторам спасибо за эту возможность, — сказал Нжитап на пресс-конференция перед матчем в FONBET Первом Еврокубке.

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды ЦСКА сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в финале Кубка УЕФА 2005 года.