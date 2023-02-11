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Сегодня, 18:05

Георгий Тигиев: «Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Думаю, он точно усилит их»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Спартака» Георгий Тигиев отреагировал на переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Я не знал. Думаю, он точно усилит их. Артем — один из лучших футболистов России в истории. «Локо» не вылетит — это сто процентов. Артем им поможет, я не сомневаюсь в этом», — цитирует Тигиева «РБ Спорт».

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-tigiev-dzyuba-v-loko-da-nu-on-odin-iz-luchshih-v-rossii/
Артем Дзюба
Георгий Тигиев
ФК Локомотив (Москва)
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

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