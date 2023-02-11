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Сегодня, 17:48

Тукманов: «У Мамаева карьера сложилась удачно. Он приносил пользу всем командам, за которые играл»

Алина Савинова
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением о карьере полузащитника Павла Мамаева.

«У Мамаева карьера сложилась удачно. Жаль, что он не до конца реализовался, из-за всех известных событий с Кокориным. Павел — хороший футболист, он получал от игры удовольствие. Мамаев приносил пользу всем командам, за которые играл. Если объявил о завершении карьеры, значит, на то были причины. Может, он уже физически устал и не мог играть», — приводит «РБ Спорт» слова Тукманова.

Сегодня, 11 февраля, Мамаев объявил о завершении картеры игрока. Последним клубом 34-летнего полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tukmanov-kar-era-mamaeva-slozhilas-udachno-on-prinosil-pol-zu-vsem-svoim-komandam/
Павел Мамаев
Футбол
Александр Тукманов
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