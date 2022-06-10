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Мостовой о назначении Абаскаля в «Спартак»: «В клуб попадают посторонние люди. Кошмар какой-то»

Мостовой эмоционально высказался о новом тренера «Спартака» Абаскале
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой эмоционально высказался по поводу назначения нового главного тренера московской команды.

«Просто кошмар. Сегодня, конечно, новость меня ошеломила просто. Когда я узнал, что «Спартак» назначил главного тренера, вы знаете, мне даже стало немножко плохо. Когда мне сказали имя и фамилию человека, которому опять 33 года и его назначили в такой клуб это просто…

Вообще не понимаю руководство клуба, откуда берутся эти тренеры, как эти люди попадают в футбол. Какой бы он там ни было, но это вообще. У нас «Спартак» — это бренд. Бренд нашей страны, а в него попадают посторонние люди. Кошмар какой-то.

Мне говорят: «Он хороший человек». А я говорю, что хороших людей очень много, другое дело, что это футбольный клуб. Это бренд страны, людей, которые там много лет играли, добивались чего-то, старались. А тут просто взяли, поехали, с кем-то поговорили и привезли. И все отлично. Такое ощущение, что они делают это специально, чтоб люди отказывались болеть за «Спартак» и вообще не ходили на стадион. Выражаю просто свои негативные эмоции, понять это не могу», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним Гильермо Абаскалем.

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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