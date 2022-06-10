Мостовой о назначении Абаскаля в «Спартак»: «В клуб попадают посторонние люди. Кошмар какой-то»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой эмоционально высказался по поводу назначения нового главного тренера московской команды.

«Просто кошмар. Сегодня, конечно, новость меня ошеломила просто. Когда я узнал, что «Спартак» назначил главного тренера, вы знаете, мне даже стало немножко плохо. Когда мне сказали имя и фамилию человека, которому опять 33 года и его назначили в такой клуб это просто…

Вообще не понимаю руководство клуба, откуда берутся эти тренеры, как эти люди попадают в футбол. Какой бы он там ни было, но это вообще. У нас «Спартак» — это бренд. Бренд нашей страны, а в него попадают посторонние люди. Кошмар какой-то.

Мне говорят: «Он хороший человек». А я говорю, что хороших людей очень много, другое дело, что это футбольный клуб. Это бренд страны, людей, которые там много лет играли, добивались чего-то, старались. А тут просто взяли, поехали, с кем-то поговорили и привезли. И все отлично. Такое ощущение, что они делают это специально, чтоб люди отказывались болеть за «Спартак» и вообще не ходили на стадион. Выражаю просто свои негативные эмоции, понять это не могу», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним Гильермо Абаскалем.

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».