Агент заявил, что смена тренера не повлияет на будущее Николсона в «Спартаке»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» заявил, что смена главного тренера никак не повлияет на будущее нападающего в России.

«Тренеры и игроки уходят и приходят. Ваноли ушел, новый тренер уже подписал контракт. Это никак не влияет на будущее игроков. У Шамара есть своя рыночная стоимость. Он счастлив в Москве. Так что посмотрим, что будет дальше», — сказал агент «СЭ».