Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2021/22

Полузащитник Арсен Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2021/22.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, 19-летний россиянин набрал 46,3 процента голосов и второй год подряд выиграл награду.

Второе место в голосовании занял хавбек Себастиан Шиманьски (38,6%), третье — полузащитник Даниил Фомин (15,2%).

В прошедшем сезоне Захарян забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Динамо» выиграло бронзовые медали Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), а также вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России, где проиграло «Спартаку» (1:2).