Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Переход в Европу всегда в плюс для любого русского игрока. Рад, что Магомед принял такой вызов. Назовите мне хотя бы одного русского игрока, который не хотел бы поработать с Пирло? Это легенда как на футбольном поле, так и уже зарекомендовавший себя специалист на тренерском мостике. В том числе это и привлекло Магомеда», — сказал Погребняк «СЭ».

Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Срок контракта 29-летнего футболиста с клубом не уточняется.

Главным тренером «Фатих Карагюмрюк» является Андреа Пирло. За команду выступают бывшие игроки ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин.