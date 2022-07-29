Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:05

Погребняк — о переходе Оздоева в турецкий клуб: «Какой русский футболист не хотел бы поработать с Пирло?»

Погребняк отреагировал на переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Переход в Европу всегда в плюс для любого русского игрока. Рад, что Магомед принял такой вызов. Назовите мне хотя бы одного русского игрока, который не хотел бы поработать с Пирло? Это легенда как на футбольном поле, так и уже зарекомендовавший себя специалист на тренерском мостике. В том числе это и привлекло Магомеда», — сказал Погребняк «СЭ».

Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Срок контракта 29-летнего футболиста с клубом не уточняется.

Главным тренером «Фатих Карагюмрюк» является Андреа Пирло. За команду выступают бывшие игроки ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин.

Андреа Пирло
Магомед Оздоев
Павел Погребняк
ФК Фатих Карагюмрюк
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Овечкин сыграл в хоккей с паралимпийцами. А потом рассказал про русофобию в США и последний матч в карьере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков назвал главную причину ухода Варелы из «Динамо»

Радченко: «Скорее всего, «Локомотив» будет обороняться большими силами в матче с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости