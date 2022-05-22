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Экс-полузащитник ЦСКА Гришин: «Какие к Лещуку вопросы?»

Экс-полузащитник ЦСКА Гришин оценил игру вратаря «Динамо» Лещука в матче с «Сочи»
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший хавбек ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче с «Сочи» (1:5) в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

— Вы понимаете, почему «Динамо» к решающему матчу чемпионата подошло в разобранном состоянии?

— «Динамо», конечно, опозорилось. Проигрывать при своих болельщиках 1:5 — это ни в какие ворота... А ведь по первым минутам ничто не предвещало разгрома. Забили уже в начале матча, контролировали игру, создавали моменты — и вдруг все рассыпалось! Но тут надо отдать должное «Сочи». Команда показала, что у нее есть характер. Да и с мастерством порядок. Футболисты знали, что нужно делать на поле, не суетились, действовали дисциплинированно, компактно и в конце концов переиграли «Динамо».

— Ставка на Лещука не сработала?

— А какие к нему вопросы? На мой взгляд, ни в одном голе Игорь не виноват. Удары были такие, что и Шунин пятерочку бы получил.

— Как думаете, в финале Кубка снова выйдет Шунин?

— Наверняка. Он опытнее, плюс Игорь сейчас не в лучшем психологическом состоянии. Пять пропущенных мячей для любого голкипера — стресс. Хотя Лещук мне нравится. Очень хороший вратарь. Помню его еще по матчам за молодежку против моего ЦСКА. Не знаю, почему парень не уходит из «Динамо», продолжает оставаться на вторых ролях. Неужели его все устраивает?!

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Александр Гришин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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