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Сегодня, 14:54

Дзюба после ухода из «Зенита» может продолжить карьеру в США

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что Артем Дзюба, покинувший сегодня «Зенит», может продолжить карьеру в Америке.

— Где Дзюба теперь продолжит карьеру?

— Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба MLS. Из Штатов.

— Ничего себе! А вы думаете, в нынешней политической ситуации такой переход возможен?

— Ну а почему нет? В НХЛ же играют наши хоккеисты. Думаю, на профессиональных спортсменов спрос будет всегда. Чем черт не шутит? Агенты говорят и про Турцию. Посмотрим.

— А допускаете, что Дзюба перейдет в российский клуб. Например, в «Сочи»?

— Считаю, таких денег, которые ему платили в «Зените», он в России больше нигде не получит. На мой взгляд, он уже перерос РПЛ, очень хорошо знает наш чемпионат. Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер. Мне кажется, клуб MLS, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, — это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно.

Сегодня, 22 мая, «Зенит» официально объявил о расставании с форвардом Артемом Дзюбой. Россиянин играл за клуб с 2015 года.

Артем Дзюба. Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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