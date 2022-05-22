Дзюба после ухода из «Зенита» может продолжить карьеру в США

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что Артем Дзюба, покинувший сегодня «Зенит», может продолжить карьеру в Америке.

— Где Дзюба теперь продолжит карьеру?

— Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба MLS. Из Штатов.

— Ничего себе! А вы думаете, в нынешней политической ситуации такой переход возможен?

— Ну а почему нет? В НХЛ же играют наши хоккеисты. Думаю, на профессиональных спортсменов спрос будет всегда. Чем черт не шутит? Агенты говорят и про Турцию. Посмотрим.

— А допускаете, что Дзюба перейдет в российский клуб. Например, в «Сочи»?

— Считаю, таких денег, которые ему платили в «Зените», он в России больше нигде не получит. На мой взгляд, он уже перерос РПЛ, очень хорошо знает наш чемпионат. Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер. Мне кажется, клуб MLS, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, — это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно.

Сегодня, 22 мая, «Зенит» официально объявил о расставании с форвардом Артемом Дзюбой. Россиянин играл за клуб с 2015 года.