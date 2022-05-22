Актер дубляжа Гланц рассказал о работе над прощальным роликом Дзюбы

Актер дубляжа Петр Гланц рассказал о работе над прощальным роликом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

В ролике футболист предстает в образе супергероя Дэдпула. В конце видео форвард снял с себя маску героя и обратился к болельщикам.

«Согласовали быстро, потому что работали профи. Ребята знали, что хотели. А вот второй вопрос, подходит ли Дзюба на роль Дэдпула — тут все сложнее. Я не интересуюсь спортом вообще и футболом в частности. Поэтому, когда незнакомый человек написал в WhatsApp, что надо озвучить прощание футболиста Дзюбы с «Зенитом», я, прежде всего, полез читать, кто такой Дзюба и стоит ли он Дэдпула.

Почитав про Артема, я понял, что он отличный спортсмен, Дэдпул — это его. Ну а уж сама идея, творческий подход к созданию ролика со стороны футболиста — это вообще отлично! Спорт и должен быть отчасти шоу, как мне кажется», — приводит слова Гланца «Чемпионат».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.