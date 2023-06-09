Нигматуллин назвал главными разочарованиями сезона две команды РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал корреспонденту «СЭ», что по его мнению стало главным разочарованием сезона-2022/23.

«Разочарование? Здесь все просто. Это «Торпедо» и «Химки». Две команды были совершенно не готовы к РПЛ. Вынужденная тренерская чехарда ни к чему хорошему не привела», — сказал Нигматуллин «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Химки» и «Торпедо» напрямую вылетели из премьер-лиги. «Химки» одержали всего четыре победы в сезоне, а «Торпедо» — три.