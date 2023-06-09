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Сегодня, 11:30

Тарасов назвал Дзюбу лучшим игроком сезона РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Футболист Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» назвал лучшего игрока чемпионата России в сезоне 2022/23.

«Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? Отмечу Дзюбу, потому что он пришел и усилил команду. Думаю, что у «Локомотива» большие перспективы и большое будущее в следующем сезоне. Чемпионство? Буду желать им только этого. Дзюба держит свой уровень. Он доказал, что не надо смотреть на возраст. Если у человека есть силы, мотивация, амбиции, то он приходит и приносить результат клубу», — сказал Тарасов «СЭ».

Лучшим футболистом РПЛ-2022/23 по опросу игроков лиги был признан нападающий «Зенита» Малком.

В сезоне-2022/23 34-летний Артем Дзюба провел 13 матчей за «Локомотив», забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Татьяна Тарасова
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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