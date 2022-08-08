Тарханов о возможном возвращении в «Урал»: «Всегда готов помочь»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, может ли он вновь возглавить клуб из Екатеринбурга.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что нынешний наставник екатеринбуржцев Игорь Шалимов покинул свой пост.

«Пока мне предложение от «Урала» не поступало. Я всегда с теплотой отношусь к «Уралу», это моя родная команда, можно сказать. Всегда готов помочь. Но сейчас пока будет Аверьянов исполняющим обязанности. Я многих в РПЛ спасал (смеется). Куда бы я ни приходил, команды никогда не вылетали. Если Григорий Викторович наберет, то будем общаться», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 4 туров РПЛ сезона-2022/23 «Урал» потерпел 4 поражения и занимает последнее место в турнирной таблице.

Тарханов ранее дважды был главным тренером екатеринбуржцев — с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2018 год.