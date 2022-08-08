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Сегодня, 15:15

Тарханов о возможном возвращении в «Урал»: «Всегда готов помочь»

Тарханов заявил, что готов возглавить «Урал»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, может ли он вновь возглавить клуб из Екатеринбурга.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что нынешний наставник екатеринбуржцев Игорь Шалимов покинул свой пост.

«Пока мне предложение от «Урала» не поступало. Я всегда с теплотой отношусь к «Уралу», это моя родная команда, можно сказать. Всегда готов помочь. Но сейчас пока будет Аверьянов исполняющим обязанности. Я многих в РПЛ спасал (смеется). Куда бы я ни приходил, команды никогда не вылетали. Если Григорий Викторович наберет, то будем общаться», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 4 туров РПЛ сезона-2022/23 «Урал» потерпел 4 поражения и занимает последнее место в турнирной таблице.

Тарханов ранее дважды был главным тренером екатеринбуржцев — с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2018 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-ural-rodnaya-komanda-dlya-menya-no-predlozhenij-poka-ne-postupalo/
Игорь Шалимов
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Александр Тарханов
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
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 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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Батраз Гурциев

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И К Ж
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