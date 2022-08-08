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Сегодня, 15:02

Кержаков рассказал о низком уровне квалификации спортивного директора «Нижнего Новгорода»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал работу спортивного директора нижегородского клуба.

«Я понимал, что подписать Кривцова не удастся. Мне предоставляли списки возможных кандидатов в команду от спортивного директора, и тогда я понял, насколько низок уровень его квалификации для работы в РПЛ. Я уже не имел с ним ничего общего и осознавал, что в этом направлении нам точно не по пути. Чтобы выполнить задачу, которую перед нами поставили, он точно мне не был помощником», — сказал Кержаков Metaratings.ru.

39-летний специалист возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 11-е место, Кержаков покинул клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/kerzhakov-ponimal-naskolko-nizok-uroven-kvalifikatsii-sportivnogo-direktora-pari-nn-dlya-raboty-v-rp-1330318/
Александр Кержаков
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