Кержаков рассказал о низком уровне квалификации спортивного директора «Нижнего Новгорода»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал работу спортивного директора нижегородского клуба.

«Я понимал, что подписать Кривцова не удастся. Мне предоставляли списки возможных кандидатов в команду от спортивного директора, и тогда я понял, насколько низок уровень его квалификации для работы в РПЛ. Я уже не имел с ним ничего общего и осознавал, что в этом направлении нам точно не по пути. Чтобы выполнить задачу, которую перед нами поставили, он точно мне не был помощником», — сказал Кержаков Metaratings.ru.

39-летний специалист возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 11-е место, Кержаков покинул клуб.