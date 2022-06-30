Романцев оценил трансфер Зиньковского в «Спартак»
Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев оценил подписание красно-белыми полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
— «Спартак» подписал Антона Зиньковского, которого в СМИ назвали «вторым Цымбаларем». А за счет чего самому Илье удалось выйти на первую роль в «Спартаке»? И что необходимо новичкам для быстрой адаптации в новой команде?
— Скажу сразу: как игрок и личность Цымбаларь уникален. А потому никто вторым Цымбаларем никогда не станет. Зиньковский должен оказаться тем, кто сумеет с честью пройти в «Спартаке» медные трубы. В «Крыльях» он уже прошел огонь и воду. Причем успешно и с достоинством, получив хорошее приглашение. Но сейчас ему предстоит доказать свою состоятельность в клубе, который финишировал ниже его бывшей команды. Посоветую ему не читать про то, что он может стать вторым Цымбаларем. А больше думать о том, как стать в «Спартаке» первым Зиньковским.
Зиньковский подписал контракт с московским клубом до 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарским клубом хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе.
В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -