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Романцев оценил трансфер Зиньковского в «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото ФК «Спартак»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев оценил подписание красно-белыми полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

— «Спартак» подписал Антона Зиньковского, которого в СМИ назвали «вторым Цымбаларем». А за счет чего самому Илье удалось выйти на первую роль в «Спартаке»? И что необходимо новичкам для быстрой адаптации в новой команде?

— Скажу сразу: как игрок и личность Цымбаларь уникален. А потому никто вторым Цымбаларем никогда не станет. Зиньковский должен оказаться тем, кто сумеет с честью пройти в «Спартаке» медные трубы. В «Крыльях» он уже прошел огонь и воду. Причем успешно и с достоинством, получив хорошее приглашение. Но сейчас ему предстоит доказать свою состоятельность в клубе, который финишировал ниже его бывшей команды. Посоветую ему не читать про то, что он может стать вторым Цымбаларем. А больше думать о том, как стать в «Спартаке» первым Зиньковским.

Зиньковский подписал контракт с московским клубом до 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарским клубом хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе.

В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Гильермо Абаскаль. «На каком основании Каттани считает Абаскаля перспективным?» Интервью Олега Романцева

Антон Зиньковский
Илья Цымбаларь
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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