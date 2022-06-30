Широков назвал очень удачной сделкой переход Кассьерры в «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход в команду нападающего Матео Кассьерры.

«Думаю, что это очень удачная сделка. Он адаптирован к России. Последние полтора года он провел в команде, которая боролась за место в первой тройке. И он себя там хорошо проявлял. Для «Зенита» это хорошее усиление, особенно в свете ухода Юри Алберто», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.