Широков назвал очень удачной сделкой переход Кассьерры в «Зенит»
Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход в команду нападающего Матео Кассьерры.
«Думаю, что это очень удачная сделка. Он адаптирован к России. Последние полтора года он провел в команде, которая боролась за место в первой тройке. И он себя там хорошо проявлял. Для «Зенита» это хорошее усиление, особенно в свете ухода Юри Алберто», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.
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