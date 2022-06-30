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Широков назвал очень удачной сделкой переход Кассьерры в «Зенит»

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Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход в команду нападающего Матео Кассьерры.

«Думаю, что это очень удачная сделка. Он адаптирован к России. Последние полтора года он провел в команде, которая боролась за место в первой тройке. И он себя там хорошо проявлял. Для «Зенита» это хорошее усиление, особенно в свете ухода Юри Алберто», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Маттео Кассьерра. Медведев подтвердил трансфер Кассьерры в «Зенит»

Матео Кассьерра
Роман Широков
РПЛ
ФК Зенит
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