Каррера считает, что несостоявшийся трансфер в «Челси» никак не отразится на игре Захаряна

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление «Динамо» о том, что Арсен Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

«Жаль, что у Захаряна не получилось перейти в «Челси»! Я думаю, это был бы отличный шанс показать себя. Верю, что у него еще будет возможность. Не думаю, что несостоявшийся трансфер как-то повлияет на него в игровом или психологическом плане», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее «Динамо» выступило с заявлением о переговорах с «Челси» по полузащитнику Арсену Захаряну.

Как и сообщал «СЭ», 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.