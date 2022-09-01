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Каррера считает, что несостоявшийся трансфер в «Челси» никак не отразится на игре Захаряна

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление «Динамо» о том, что Арсен Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

«Жаль, что у Захаряна не получилось перейти в «Челси»! Я думаю, это был бы отличный шанс показать себя. Верю, что у него еще будет возможность. Не думаю, что несостоявшийся трансфер как-то повлияет на него в игровом или психологическом плане», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее «Динамо» выступило с заявлением о переговорах с «Челси» по полузащитнику Арсену Захаряну.

Как и сообщал «СЭ», 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Арсен Захарян
Массимо Каррера
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3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
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 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
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 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
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 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
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 Факел 7 0 4 3 9-16 4
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 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
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 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Кристиан Нобоа

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Сочи

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П
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