Бышовец прокомментировал поведение Рыбуса в матче «Спартака» с «Ахматом»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, что думает о поведении новичка «Спартака» Мацея Рыбуса в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). В этой встрече он получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Существует такое правило: как футболист понимает игровую дисциплину, такой у него и класс. Готовность выполнить установку на матч и подчиниться общекомандным правилам не менее важна, чем умение хорошо обводить и бить по воротам. Рыбус — опытный игрок, играл в национальной сборной, выступал в различных российских клубах. Такие нарушения для него неприемлемы», — цитирует Бышовеца Betonmobile.ru.

После матча Рыбус извинился перед партнерами по «Спартаку» за удаление. Футболист стал игроком московского клуба 11 июня. Соглашение с 32-летним защитником подписано до конца июня 2024 года.