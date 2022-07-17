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Сегодня, 14:09

Бышовец прокомментировал поведение Рыбуса в матче «Спартака» с «Ахматом»

Давид Хачатрян
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, что думает о поведении новичка «Спартака» Мацея Рыбуса в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). В этой встрече он получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Существует такое правило: как футболист понимает игровую дисциплину, такой у него и класс. Готовность выполнить установку на матч и подчиниться общекомандным правилам не менее важна, чем умение хорошо обводить и бить по воротам. Рыбус — опытный игрок, играл в национальной сборной, выступал в различных российских клубах. Такие нарушения для него неприемлемы», — цитирует Бышовеца Betonmobile.ru.

После матча Рыбус извинился перед партнерами по «Спартаку» за удаление. Футболист стал игроком московского клуба 11 июня. Соглашение с 32-летним защитником подписано до конца июня 2024 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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15.07 20:00
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Оренбург – Кр. Советов
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16.07 20:00
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17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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