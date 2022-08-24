Семин считает, что «Динамо» должно быть готово к уходу Моро в «Болонью»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход Николы Моро из «Динамо» в «Болонью».

«Я понимаю, что игроки-иностранцы будут уходить, если получат лучшие предложения. К этому все должны быть готовы, вот и все. Но не знаю, хороший ли вариант «Болонья» для Моро», — сказал Семин «СЭ».

Ранее аренду Моро в «Болонью» подтвердил инсайдер Николо Скира.

Моро выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 ассиста в 5 матчах текущего сезона РПЛ.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.