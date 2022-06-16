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Семин поддержал вручение Семаку приза лучшего тренера сезона РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал вручение наставнику «Зенита» Сергею Семаку приза лучшего тренера сезона-2021/22 РПЛ.

«Кто чемпион? «Зенит». Кто тренер у «Зенита»? Семак. Вот и все. Его признали лучшим тренером — у меня такое же мнение. Все заслуженно. Были тренеры в «Зените», которые не завоевывали чемпионства. Раз «Зенит» выиграл чемпионат, значит, там лучший тренер», — цитирует Семина «Чемпионат».

Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона РПЛ.

По итогам голосования главный тренер «Зенита» и наставник «Сочи» Владимир Федотов набрали по 118 баллов, а тренер петербуржцев победил, потому что его команда закончила сезон выше «Сочи».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4727731-syomin-schitaet-chto-semaka-zasluzhenno-priznali-luchshim-trenerom-proshedshego-sezona-rpl.html
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Юрий Семин
5
1
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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