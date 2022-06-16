Семин поддержал вручение Семаку приза лучшего тренера сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал вручение наставнику «Зенита» Сергею Семаку приза лучшего тренера сезона-2021/22 РПЛ.

«Кто чемпион? «Зенит». Кто тренер у «Зенита»? Семак. Вот и все. Его признали лучшим тренером — у меня такое же мнение. Все заслуженно. Были тренеры в «Зените», которые не завоевывали чемпионства. Раз «Зенит» выиграл чемпионат, значит, там лучший тренер», — цитирует Семина «Чемпионат».

Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона РПЛ.

По итогам голосования главный тренер «Зенита» и наставник «Сочи» Владимир Федотов набрали по 118 баллов, а тренер петербуржцев победил, потому что его команда закончила сезон выше «Сочи».