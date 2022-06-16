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Мостовой — о Галактионове в «Нижнем Новгороде»: «По какому-то блату взяли»

Мостовой считает, что Галактионова взяли в «Нижний Новгород» по блату
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Конечно, клуб рано расстался с Кержаковым. Он сохранил команду, мог спокойно работать еще год, но шанса не дали. Галактионов — главный тренер «Нижнего Новгорода»? Кошмар! Наверное, по какому-то блату взяли. Да, он тренер молодежной сборной, но только когда команда провалилась у него года два назад, он даже не сказал, что виноват и не ушел. Опять какие-то закулисные игры. Никто не знает, как он попал туда», — сказал Мостовой «СЭ».

Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Также отмечается, что Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 турах.

Михаил Галактионов
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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