«Спартак» поздравил Штранцля с днем рождения, опубликовав победный гол австрийца в ворота «Зенита»

«Спартак» в своем Telegram-канале поздравил экс-защитника красно-белых Мартина Штранцля с днем рождения. Австрийцу исполнилось 42 года.

Пресс-служба московского клуба опубликовала видео с победным голом Штранцля в ворота «Зенита» в 2007 году.

В составе «Спартака» Штранцль выступал с 2006 по 2010 год и провел за клуб 130 матчей, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач.

Со «Спартаком» австриец трижды становился серебряным призером чемпионата России.