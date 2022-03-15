Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное расширение Российской премьер-лиги.

«Я много читаю на эту тему. Видел высказывание Аршавина. Лично я за расширение Российской премьер-лиги. Пока у нас нет еврокубков. А 30 игр — это мало. Важны гарантии от руководителей клубов, чтобы финансирование было стабильным. Это самый актуальный вопрос», — сказал Черевченко «СЭ».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд.