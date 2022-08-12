Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:35

Юран: «Предложения поступают, нужно правильно выбрать»

Юран рассказал, что у него есть разные варианты продолжения карьеры
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что у него есть разные варианты продолжения карьеры. 53-летний специалист заявил, что взял время на раздумья.

«Предложения поступают, — приводит слова Юрана «РБ Спорт». — Пока занимаюсь семьей, домашними делами, которые чуть накопились. Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение«.

Также тренер прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Урала».

«Не хочу пока ничего комментировать», — сказал он.

10 августа подмосковный клуб объявил об отставке Юрана с поста главного тренера.

После четырех туров Российской премьер-лиги «Химки» набрал семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Химки
3
0
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Григорий Иванов: «В «Урале» зарплата Оздоева была бы больше, чем в Турции»
Артемом Дзюбой интересуется турецкий «Истанбул»
Нобоа считает, что «Сочи» будет очень сложно в матче против «Спартака»
Талалаев: «Спартак» отказался от индивидуально очень сильного Бакаева в пользу командного Зиньковского"
Талалаев рассказал об адаптации Агаларова в «Ахмате»
Агент Фассона рассказал о ситуации с восстановлением защитника «Локомотива»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Нобоа считает, что «Сочи» будет очень сложно в матче против «Спартака»
Талалаев: «Спартак» отказался от индивидуально очень сильного Бакаева в пользу командного Зиньковского"
Талалаев рассказал об адаптации Агаларова в «Ахмате»
Агент Фассона рассказал о ситуации с восстановлением защитника «Локомотива»
Джикия: «Вообще не прощался с Рошей или Хендриксом»
Силкин: «Динамо» — фаворит матча, но «Краснодар» способен удивить команду Йокановича»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Фассона рассказал о ситуации с восстановлением защитника «Локомотива»

Талалаев рассказал об адаптации Агаларова в «Ахмате»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости