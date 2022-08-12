Юран: «Предложения поступают, нужно правильно выбрать»

Юран рассказал, что у него есть разные варианты продолжения карьеры

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что у него есть разные варианты продолжения карьеры. 53-летний специалист заявил, что взял время на раздумья.

«Предложения поступают, — приводит слова Юрана «РБ Спорт». — Пока занимаюсь семьей, домашними делами, которые чуть накопились. Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение«.

Также тренер прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Урала».

«Не хочу пока ничего комментировать», — сказал он.

10 августа подмосковный клуб объявил об отставке Юрана с поста главного тренера.

После четырех туров Российской премьер-лиги «Химки» набрал семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.