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Сегодня, 13:10

Агент Фассона рассказал о ситуации с восстановлением защитника «Локомотива»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, рассказал о ситуации с восстановлением своего клиента.

21-летний бразилец получил травму в матче 2-го тура против «Ростова» (2:2).

«Все отлично, — приводит слова Лопеса «РБ Спорт». — Сейчас наступил момент, когда просто нужно прожить каждый следующий день. Но бог все контролирует».

Фассон перешел в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» 1 июля 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в двух матчах за железнодорожников и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fassona-u-lukasa-vse-otlichno-bog-vse-kontroliruet/
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
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