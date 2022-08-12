Агент Фассона рассказал о ситуации с восстановлением защитника «Локомотива»

Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, рассказал о ситуации с восстановлением своего клиента.

21-летний бразилец получил травму в матче 2-го тура против «Ростова» (2:2).

«Все отлично, — приводит слова Лопеса «РБ Спорт». — Сейчас наступил момент, когда просто нужно прожить каждый следующий день. Но бог все контролирует».

Фассон перешел в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» 1 июля 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в двух матчах за железнодорожников и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.