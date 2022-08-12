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Сегодня, 13:44

Талалаев рассказал об адаптации Агаларова в «Ахмате»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал об адаптации нападающего Гамида Агаларова в грозненском клубе. Он заявил, что доволен работой 22-летнего россиянина на тренировках.

«Его работой на тренировках абсолютно доволен, — приводит слова Талалаева Metaratings.ru. — Мы увеличили ему работу, и сразу потерялась точность. Когда игрок свежий, когда он стоит, на него работает вся команда и он забивает — это один футбол. А когда игрок постоянно работает и этой свежести нет, то точность теряется. В этом вся сложность. Надо это пройти. Не только Гамид это проходит. Самый большой плюс — Агаларов продолжает работать, мы это видим, потому что работаем с датчиками GPS, у него есть положительная динамика, но потеря точности все равно будет«.

Тренер отметил, что в каждой матче у нападающего есть моменты.

«Моменты есть, в работе прибавляет, голы придут, я в этом не сомневаюсь. Главное, чтобы у него не было сомнений. Я всегда всем это говорю. На мой взгляд, совсем неправильна оголтелая шумиха вокруг него, когда кричат, что он не забивает. Это говорят люди, которые плохо понимают футбол», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Агаларов с 19 голами стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем сезоне нападающий забил 1 мяч в 4-х матчах РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-agalarov-vypolnyaet-u-nas-bolshiy-obem-raboty-poetomu-poterya-v-tochnosti-vse-ravno-budet-1333835/
Андрей Талалаев
Гамид Агаларов
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3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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