Талалаев рассказал об адаптации Агаларова в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал об адаптации нападающего Гамида Агаларова в грозненском клубе. Он заявил, что доволен работой 22-летнего россиянина на тренировках.

«Его работой на тренировках абсолютно доволен, — приводит слова Талалаева Metaratings.ru. — Мы увеличили ему работу, и сразу потерялась точность. Когда игрок свежий, когда он стоит, на него работает вся команда и он забивает — это один футбол. А когда игрок постоянно работает и этой свежести нет, то точность теряется. В этом вся сложность. Надо это пройти. Не только Гамид это проходит. Самый большой плюс — Агаларов продолжает работать, мы это видим, потому что работаем с датчиками GPS, у него есть положительная динамика, но потеря точности все равно будет«.

Тренер отметил, что в каждой матче у нападающего есть моменты.

«Моменты есть, в работе прибавляет, голы придут, я в этом не сомневаюсь. Главное, чтобы у него не было сомнений. Я всегда всем это говорю. На мой взгляд, совсем неправильна оголтелая шумиха вокруг него, когда кричат, что он не забивает. Это говорят люди, которые плохо понимают футбол», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Агаларов с 19 голами стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем сезоне нападающий забил 1 мяч в 4-х матчах РПЛ.