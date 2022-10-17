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Газзаев — о конфликте Федотова и Абаскаля: «Это нормальное явление»

Газзаев отреагировал на конфликт Федотова и Абаскаля
Галина Глазко
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о конфликте Владимира Федотова с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 13-го тура РПЛ (2:2).

 — Простим и Федотову, и Абаскалю, это нормальное явление. Если бы они молча опустили голову и прошли, значит, им ничего не нужно. Возьмите Гвардиолу, лучших тренеров. Они что, по-другому себя ведут? Точно так же. И точно так же переживают, реагируют на любые свистки арбитров, — приводит слова Газзаева «КП Спорт».

На послематчевой пресс-конференции Федотов на вопрос о том, бросился ли на него Абаскаль, ответил, что «что-то рядом прыгало».

Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода тренера Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/valerij-gazzaev-prokommentiroval-stychku-abaskalya-i-fedotova-v-pereryve-derbi-czska-spartak/
Валерий Газзаев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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