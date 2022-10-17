Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о конфликте Владимира Федотова с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 13-го тура РПЛ (2:2).

— Простим и Федотову, и Абаскалю, это нормальное явление. Если бы они молча опустили голову и прошли, значит, им ничего не нужно. Возьмите Гвардиолу, лучших тренеров. Они что, по-другому себя ведут? Точно так же. И точно так же переживают, реагируют на любые свистки арбитров, — приводит слова Газзаева «КП Спорт».

На послематчевой пресс-конференции Федотов на вопрос о том, бросился ли на него Абаскаль, ответил, что «что-то рядом прыгало».

Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода тренера Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.