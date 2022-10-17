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Николай Гонтарь: «Что, Галактионов такой патриот Нижнего Новгорода?»

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Динамо» Николай Гонтарь поделился мнением по поводу возможного перехода 38-летнего тренера Михаила Галактионова из «Нижнего Новгорода» в «Локомотив».

Специалист возглавил «Нижнего Новгорода» в июне 2022 года.

— В плане серьезности у Михаила все нормально. Вдумчивый и грамотный тренер со знанием особенностей современного футбола. Уже где-то поработал. Есть определенный опыт. А кто его назначает, это не в моей компетенции, — сказал Гонтарь в интервью «РБ Спорт».

— Но если сейчас Галактионов уйдет из «НН», то фактически бросит команду, которая в него поверила?

— Вы мыслите какими-то категориями, для меня непонятными. Что, Галактионов такой патриот Нижнего Новгорода? Я хорошо его знаю по работе в нашей академии. Вы представляете, какой прошел период его становления? От тренера в академии до главного тренера в команде премьер-лиги. За это время подходы и взгляды тренера меняются.

Йозеф Циннбауэр был уволен с поста главного тренера «Локомотива» 8 октября. Исполняющим обязанности тренера назначен Андрей Федоров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-gontar-galaktionov-brosit-pari-nn-a-chto-on-takoj-patriot-nizhnego-novgoroda/
ФК Локомотив (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Зенит

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П
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Квинси Промес

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 6
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Зенит

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Локомотив

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