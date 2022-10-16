Федотов — о поведении Абаскаля во время дерби: «Что-то рядом прыгало»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2) прокомментировал судейские решения, поведение тренера красно-белых и эпизод с первым голом армейцев.

— Видели, что перед уходом на перерыв Абаскаль бросился на вас. Что это было?

— Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь. Честная игра? И в чем же она заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех? Мы взглянули на этот эпизод. Двумя ногами въехали в Карраскаля, очень агрессивный эпизод. Хорхе остался на газоне. «Спартак» подхватил мяч. И потом благополучно его потерял. Я не понял, что в этом крылось. Он его потерял, а потом поступил по-человечески. Он отпустил мяч и типа поднял руки. Есть судья. Что мешало «Спартаку» и Зобнину самому отправить мяч в аут?

— Вы объясняли игрокам, что это не просто матч против «Спартака», а нечто большее?

— Человек приходит в клуб. Любой здравомыслящий человек должен узнать, куда он едет. Тебе приглашено ЦСКА, а ты: «А что это? Где?». Думаю, есто грамотные специалисты, которые подсказали. Тем более, в прессе написали, какой самый старый клуб. Это ЦСКА!

Можно ли после матча по пиву? Как всегда говорят, надо спрашивать у лечащего врача — можно ли ему пиво. Вы знаете, наше расписание. Только если пару глотков. А дальше игра не за горами