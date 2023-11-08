Газзаев: «У «Зенита» — Вендел, Клаудиньо, Барриос, у «Краснодара» — Кордоба, Сперцян, Кривцов»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» сравнил составы «Зенита» и «Краснодара» накануне главного матча осени.
— «Зенит» взял верх над «Балтикой», хотя в первом тайме игра складывалась для команды Сергея Семака непросто. Питерцы пытались играть просто на классе. Безусловно, уровень технической оснащенности футболистов, их индивидуальные качества, стабильный состав делает «Зенит» фаворитом почти в каждом туре.
Однако встреча в Калининграде показала: на голом мастерстве очки не набираются. После перерыва гости добавили в скорости, в движении и забили два хороших гола. «Балтика» оказывала сопротивление в первые 45 минут за счет бойцовских качеств, за счет единоборств. Подопечные Сергея Игнашевича неплохо готовы физически. Однако тактической гибкости калининградцам все же не хватает. Это в итоге тоже сказывается на результате. Тренерскому штабу необходимо поработать над тактическими нюансами своей команды и индивидуально-тактическими функциями подопечных в конкретных позициях.
Зависимость «Зенита» от Вендела и Клаудиньо? Не вижу в этом ничего плохого. В команде, претендующей на титул, должны быть большие мастера, которые по своему уровню выше остальных. Вендел и Клаудиньо в Калининграде показали, что могут делать разницу. Так что я не понимаю тех, кто критикует «Зенит» за то, что игра держится прежде всего на двух-трех исполнителях.
А возьмите тот же «Краснодар», который сейчас лидирует в турнирной таблице и в этом туре уверенно обыграл «Крылья». Убери из команды Кордобу, Сперцяна и Кривцова — и что мы тогда получим?
Я не вижу очевидных слабых мест у этого «Зенита». Да, уехал Малком. Семаку потребовалось какое-то время, чтобы внести изменения в тактику, в игру. Сейчас все стабилизировалось, хотя главный матч осени, да и, возможно, всего чемпионата нас ждет уже в ближайшем туре. Вот там мы и проверим амбиции и нацеленность «Краснодара» на чемпионство на фоне «Зенита». Если команда Владимира Ивича победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит.
В 1995 году «Спартак-Алания «в шестом туре переиграл в Москве «Спартак». После этого я сказал подопечным в раздевалке: «Ну все, ребята, теперь вы станете чемпионами». Думаю, некие параллели с сегодняшним днем можно провести.
Я бы не сказал, что на бумаге «Зенит» явный фаворит. Нет, силы примерно равны — 50 на 50. На бумаге «Краснодар» не уступает питерцам по составу. Да, у Семака есть Вендел, Кдаудиньо, Барриос. У Ивича — Кордоба, которого я сейчас считаю сильнейшим нападающим в нашей лиге, Сперцян, Черников, Кривцов.
На стороне «Зенита», конечно, победный менталитет. Большой опыт игроков, которые уже брали титул, и не один. Но у «Краснодара» есть запредельное желание наконец-то что-то выиграть! В этом сезоне команда отошла от своего стиля и играет исключительно на результат, довольно прагматично. И я это поддерживаю, — сказал Газзаев «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3