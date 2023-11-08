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Газзаев: «У «Зенита» — Вендел, Клаудиньо, Барриос, у «Краснодара» — Кордоба, Сперцян, Кривцов»

Газзаев сравнил составы «Зенита» и «Краснодара» накануне главного матча осени
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» сравнил составы «Зенита» и «Краснодара» накануне главного матча осени.

— «Зенит» взял верх над «Балтикой», хотя в первом тайме игра складывалась для команды Сергея Семака непросто. Питерцы пытались играть просто на классе. Безусловно, уровень технической оснащенности футболистов, их индивидуальные качества, стабильный состав делает «Зенит» фаворитом почти в каждом туре.

Однако встреча в Калининграде показала: на голом мастерстве очки не набираются. После перерыва гости добавили в скорости, в движении и забили два хороших гола. «Балтика» оказывала сопротивление в первые 45 минут за счет бойцовских качеств, за счет единоборств. Подопечные Сергея Игнашевича неплохо готовы физически. Однако тактической гибкости калининградцам все же не хватает. Это в итоге тоже сказывается на результате. Тренерскому штабу необходимо поработать над тактическими нюансами своей команды и индивидуально-тактическими функциями подопечных в конкретных позициях.

Зависимость «Зенита» от Вендела и Клаудиньо? Не вижу в этом ничего плохого. В команде, претендующей на титул, должны быть большие мастера, которые по своему уровню выше остальных. Вендел и Клаудиньо в Калининграде показали, что могут делать разницу. Так что я не понимаю тех, кто критикует «Зенит» за то, что игра держится прежде всего на двух-трех исполнителях.

А возьмите тот же «Краснодар», который сейчас лидирует в турнирной таблице и в этом туре уверенно обыграл «Крылья». Убери из команды Кордобу, Сперцяна и Кривцова — и что мы тогда получим?

Я не вижу очевидных слабых мест у этого «Зенита». Да, уехал Малком. Семаку потребовалось какое-то время, чтобы внести изменения в тактику, в игру. Сейчас все стабилизировалось, хотя главный матч осени, да и, возможно, всего чемпионата нас ждет уже в ближайшем туре. Вот там мы и проверим амбиции и нацеленность «Краснодара» на чемпионство на фоне «Зенита». Если команда Владимира Ивича победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит.

В 1995 году «Спартак-Алания «в шестом туре переиграл в Москве «Спартак». После этого я сказал подопечным в раздевалке: «Ну все, ребята, теперь вы станете чемпионами». Думаю, некие параллели с сегодняшним днем можно провести.

Я бы не сказал, что на бумаге «Зенит» явный фаворит. Нет, силы примерно равны — 50 на 50. На бумаге «Краснодар» не уступает питерцам по составу. Да, у Семака есть Вендел, Кдаудиньо, Барриос. У Ивича — Кордоба, которого я сейчас считаю сильнейшим нападающим в нашей лиге, Сперцян, Черников, Кривцов.

На стороне «Зенита», конечно, победный менталитет. Большой опыт игроков, которые уже брали титул, и не один. Но у «Краснодара» есть запредельное желание наконец-то что-то выиграть! В этом сезоне команда отошла от своего стиля и играет исключительно на результат, довольно прагматично. И я это поддерживаю, — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева

ФК Зенит
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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