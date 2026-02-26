Экс-защитник «Зенита» Мейра выразил надежду, что в следующем сезоне российские клубы будут играть в еврокубках

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра заявил, что надеется на участие российских клубов в еврокубках в следующем сезоне.

«Конечно, я слежу за чемпионатом России. Я думаю, что уровень лиги остается на хорошем уровне. Я не сомневаюсь, что «Зенит» был и остается самой лучшей командой лиги. Но это хорошо, когда есть смена чемпиона, «Краснодар» сделал это в прошлом сезоне. В командах есть топовые футболисты. Надеюсь, что в следующем сезоне российские клубы будут играть в международных турнирах», — цитирует Мейру ТАСС.

Португалец выступал за петербургский клуб с 2009 по 2011 год. За это время он провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

В составе сине-бело-голубых Мейра дважды выиграл чемпионат России, а также по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.