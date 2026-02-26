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Экс-защитник «Зенита» Мейра выразил надежду, что в следующем сезоне российские клубы будут играть в еврокубках

Сергей Ярошенко

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра заявил, что надеется на участие российских клубов в еврокубках в следующем сезоне.

«Конечно, я слежу за чемпионатом России. Я думаю, что уровень лиги остается на хорошем уровне. Я не сомневаюсь, что «Зенит» был и остается самой лучшей командой лиги. Но это хорошо, когда есть смена чемпиона, «Краснодар» сделал это в прошлом сезоне. В командах есть топовые футболисты. Надеюсь, что в следующем сезоне российские клубы будут играть в международных турнирах», — цитирует Мейру ТАСС.

Португалец выступал за петербургский клуб с 2009 по 2011 год. За это время он провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

В составе сине-бело-голубых Мейра дважды выиграл чемпионат России, а также по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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Источник: ТАСС
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Фернанду Мейра
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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