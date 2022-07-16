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Тарханов прокомментировал возможный переход Оздоева в «Урал»

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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал возможный переход полузащитника Магомеда Оздоева в «Урал». Ранее «СЭ» сообщил, что екатеринбургский клуб проявляет интерес к бывшему игроку «Зенита».

«Оздоев в «Урале»? Об этом я ничего не слышал. Не знаю, куда он перейдет. Он хороший футболист, конечно. Оздоев помог бы «Уралу». Его опыт пригодится любой команде», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

29-летний Оздоев стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением контракта с «Зенитом». В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Источник: bookmaker-ratings.ru/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Магомед Оздоев
ФК Зенит
ФК Урал
Александр Тарханов
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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 - : -
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