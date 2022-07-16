Тарханов прокомментировал возможный переход Оздоева в «Урал»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал возможный переход полузащитника Магомеда Оздоева в «Урал». Ранее «СЭ» сообщил, что екатеринбургский клуб проявляет интерес к бывшему игроку «Зенита».

«Оздоев в «Урале»? Об этом я ничего не слышал. Не знаю, куда он перейдет. Он хороший футболист, конечно. Оздоев помог бы «Уралу». Его опыт пригодится любой команде», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

29-летний Оздоев стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением контракта с «Зенитом». В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.