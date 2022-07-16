Кирилл Фольмер перешел в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер продолжит карьеру в «Ахмате». Клуб из Грозного арендовал футболиста до конца сезона, сообщает пресс-служба ростовчан.

Ранее 22-летний футболист уже тренировался в составе «Ахмата».

В минувшем сезоне Фольмер провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.