Федор Щербаченко: «Руки прочь от «Факела»! В Воронеже стадион будет битком»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федор Щербаченко решил через «СЭ» поддержать «Факел».

— В последнее время упорно ходят разговоры, что «Факел» не допустят до участия в РПЛ из-за проблем со стадионом, а вместо Воронежа сыграет «Уфа».

— Да, я читал... Какая-то кампания в СМИ непонятная идет. Сегодня увидел фотографии стадиона в Воронеже, которые опубликовал известный комментатор Нагучев. Роман еще добавил: не дай Бог, если «Факел» на таком стадионе будет выступать в премьер-лиге.

Что хочется в этой связи сказать. Люди, которые не жили и не работали в регионах, просто не понимают всей специфики. В провинции футбол является социальным проектом. Содержать футбольный клуб — значит, решать весьма серьезные проблемы финансового, организационного характера. Да и попробуй в регионе мгновенно улучши инфраструктуру? Ресурсы, сами понимаете, не те.

Воронеж, как известно, не попал в число городов, которые принимали чемпионат мира. Поэтому там и не построили современный стадион. Но парадокс заключается в следующем. Волгоград, похоже, будет играть в ФНЛ-2. А Саранск и вовсе сна КФК...

Зато «Факел», не имея огромных бюджетных денег, пробился в РПЛ! Нужно отдать должное генеральному директору клуба Роману Асхабадзе. Недавно он в интервью вашему изданию сообщил, что бюджет клуба составлял около 300 миллионов рублей. Решить задачу с таким финансированием — дорогого стоит.

Поэтому я не понимаю, когда люди раньше времени начинают «хоронить» «Факел», мне это совершенно не понятно! Губернатор же предоставил в РФС гарантийное письмо. Клуб заверил, что все работы по модернизации стадиона будут завершены в срок. Так зачем раньше времени поднимать шум?

Уверен: подстрекательские публикации сейчас совершенно не уместны. Как говорится, руки прочь от «Факела»! Наоборот, если, не дай бог, Воронеж не успеет закрыть все вопросы по стадиону до начала нового сезона, нужно дать ему еще немного времени. Пусть «Факел» тогда первые туры проведет на выезде. В чем проблема? Команда по спортивному принципу пробилась в РПЛ, а мы ее закапываем... Это не дело!

Повторю еще раз свою мысль: «Факел» — очень важный социальный проект. Даже не сомневаюсь, что на домашних матчах команды стадион будет полным. В Воронеже любят футбол, мы играем для зрителей! Давайте это ставить во главу угла, а не писать негатив.

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в Олимп ФНЛ и вышел в Тинькофф РПЛ.

Ранее появилась информация, что РФС считает контролируемой ситуацию с устранением воронежским «Факелом» недочетов, выявленных комиссией по лицензированию, в настоящий момент все необходимые для их исправления работы оплачены и ведутся.

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал, что «Уфа» может занять место «Факела», в случае если команда не выполнит условий лицензирования для выступления в РПЛ.