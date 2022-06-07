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Спортивный директор «Спартака» прокомментировал информацию об интересе «Лейпцига» к Кралу

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Алекса Крала в «Лейпциг».

«Крал интересен «Лейпцигу»? Ничего не знаю об этом», — сказал Каттани Sport24.

Ранее появилась информация, что немецкий клуб уже начал переговоры с 24-летним чехом.

Напомним, что «Лейпциг» сейчас тренирует бывший глаdysq тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-07-kattani-prokommentiroval-informatsiyu-ob-interese-leyptsiga-k-kralu
Алекс Крал
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Г
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Матео Кассьерра

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Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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