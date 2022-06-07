Спортивный директор «Спартака» прокомментировал информацию об интересе «Лейпцига» к Кралу

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Алекса Крала в «Лейпциг».

«Крал интересен «Лейпцигу»? Ничего не знаю об этом», — сказал Каттани Sport24.

Ранее появилась информация, что немецкий клуб уже начал переговоры с 24-летним чехом.

Напомним, что «Лейпциг» сейчас тренирует бывший глаdysq тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак».