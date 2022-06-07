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Алекс Крал начал переговоры с «Лейпцигом» Тедеско

Доменико Тедеско хочет пригласить Алекса Крала в «Лейпциг»
Иван Шитик
Корреспондент
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Алекс Крал.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал попал в сферу интересов «Лейпцига». Немецкий клуб уже начал переговоры с 24-летним чехом, сообщает Sky Sport Germany.

В случае перехода в «Лейпциг», Крал воссоединится с главным тренером Доменико Тедеско, с которым они вместе работал в «сСпартаке».

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак».

Контракт чешского хавбека с московским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Алекс Крал
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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