Алекс Крал начал переговоры с «Лейпцигом» Тедеско

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал попал в сферу интересов «Лейпцига». Немецкий клуб уже начал переговоры с 24-летним чехом, сообщает Sky Sport Germany.

В случае перехода в «Лейпциг», Крал воссоединится с главным тренером Доменико Тедеско, с которым они вместе работал в «сСпартаке».

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак».

Контракт чешского хавбека с московским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.