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Бывший глава скаутской службы «Зенита» Евменов раскрыл детали трансфера Малкома

21:19
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Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал о переходе в клуб полузащитника «Барселоны» Малкома.

«Зенит» выиграл чемпионство, клубу надо было стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов. Сразу же подписали крайнего защитника Дугласа Сантоса, и, я так понимаю, осталась внушительная сумма денег. И тут появился молодой бразилец, игрок «Барселоны». Возможно, здесь были какие-то аналогии с переходом Халка", — сказал Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

23-летний Малком перешел из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ бразилец провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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