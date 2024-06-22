Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:57

Первак — о словах Амарала, который не обещает борьбу «Спартака» за титулы: «Португальская сказка»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который заявил, что не обещает титулов для команды в сезоне-2024/25.

«Можно любые заявления делать, но их нужно выполнять. Они не должны быть двусмысленными. Я связку не понимаю: португалец — спортивный директор, бывший консалтинг Олег Малышев — генеральный директор и тренер серб. Станкович не захотел в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» играть, сказал, что у него другие задачи. Какие могут быть тут задачи, кроме чемпионства? Если они титулы не обещают, они будут тренироваться? Занимать пятое место? Что они будут делать? Опять какая-то сказка. Не русская, а португальская. Смысл одинаков», — приводит Legalbet слова Первака.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками.

Новым главным тренером команды стал серб Деян Станкович.

Источник: Legalbet
0
Читайте также
УЕФА начал расследование в отношении форварда «Рубина» и сборной Албании Даку
Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент форварда «Сфаксьена» Бечи рассказал о переговорах с ЦСКА и другими клубами РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости