Первак — о словах Амарала, который не обещает борьбу «Спартака» за титулы: «Португальская сказка»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который заявил, что не обещает титулов для команды в сезоне-2024/25.
«Можно любые заявления делать, но их нужно выполнять. Они не должны быть двусмысленными. Я связку не понимаю: португалец — спортивный директор, бывший консалтинг Олег Малышев — генеральный директор и тренер серб. Станкович не захотел в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» играть, сказал, что у него другие задачи. Какие могут быть тут задачи, кроме чемпионства? Если они титулы не обещают, они будут тренироваться? Занимать пятое место? Что они будут делать? Опять какая-то сказка. Не русская, а португальская. Смысл одинаков», — приводит Legalbet слова Первака.
В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками.
Новым главным тренером команды стал серб Деян Станкович.
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