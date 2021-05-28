Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший гендиректор «Локомотива» считает переход Мухина в ЦСКА огромной потерей для клуба

19:33
Теги:

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

«Мухин — очень перспективный игрок, — сказал Наумов «СЭ». — Каждый раз напоминает мне молодого Игоря Денисова. Максим такого же склада игрок: неуступчивый, крепкий, креативный. Да что там говорить, вырастет в большого мастера. Это огромная потеря для «Локомотива». Считаю, что не доработал клуб. Нужно было сделать все, чтобы этого игрока удержать. Очень плохо, что не получилось».

«Локо» объявил об уходе 19-летнего хавбека в пятницу, 28 мая. Мухин только в прошедшем сезоне дебютировал в РПЛ.

(Елизавета Денисова)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чемпионат мира-2021: расписание и результаты матчей 28 мая
Россия на ЧМ-2021: расписание и результаты матчей сборной в группе
Казахстан — Канада: видеообзор матча чемпионата мира-2021
Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы