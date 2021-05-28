Бывший гендиректор «Локомотива» считает переход Мухина в ЦСКА огромной потерей для клуба
19:33
Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.
«Мухин — очень перспективный игрок, — сказал Наумов «СЭ». — Каждый раз напоминает мне молодого Игоря Денисова. Максим такого же склада игрок: неуступчивый, крепкий, креативный. Да что там говорить, вырастет в большого мастера. Это огромная потеря для «Локомотива». Считаю, что не доработал клуб. Нужно было сделать все, чтобы этого игрока удержать. Очень плохо, что не получилось».
«Локо» объявил об уходе 19-летнего хавбека в пятницу, 28 мая. Мухин только в прошедшем сезоне дебютировал в РПЛ.
(Елизавета Денисова)
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