Бывший гендиректор «Локомотива» считает переход Мухина в ЦСКА огромной потерей для клуба

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

«Мухин — очень перспективный игрок, — сказал Наумов «СЭ». — Каждый раз напоминает мне молодого Игоря Денисова. Максим такого же склада игрок: неуступчивый, крепкий, креативный. Да что там говорить, вырастет в большого мастера. Это огромная потеря для «Локомотива». Считаю, что не доработал клуб. Нужно было сделать все, чтобы этого игрока удержать. Очень плохо, что не получилось».

«Локо» объявил об уходе 19-летнего хавбека в пятницу, 28 мая. Мухин только в прошедшем сезоне дебютировал в РПЛ.

(Елизавета Денисова)