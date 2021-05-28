Юрий Белкин покинул пост президента «Динамо»

Президент «Динамо» Юрий Белкин покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Причиной стало истечение срока трудового договора.

«Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском «Динамо». Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперёд, к поставленным целям, в этом есть и Ваша заслуга.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации новых проектов и настоящей динамовской силы в движении!» - говорится в сообщении «Динамо» на официальном сайте.

Белкин работал в «Динамо» с 2011 года. Президентом стал в январе 2021 года.