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Юрий Белкин покинул пост президента «Динамо»

19:16

Президент «Динамо» Юрий Белкин покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Причиной стало истечение срока трудового договора.

«Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском «Динамо». Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперёд, к поставленным целям, в этом есть и Ваша заслуга.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации новых проектов и настоящей динамовской силы в движении!» - говорится в сообщении «Динамо» на официальном сайте.

Белкин работал в «Динамо» с 2011 года. Президентом стал в январе 2021 года.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/yurii-belkin-pokidaet-post-prezidenta-dinamo

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