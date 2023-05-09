Непомнящий оценил игру «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ

Бывший футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ.

«Футбольный клуб — это действующая управляемая структура. То же московское «Динамо», которое должно стать флагманом российского футбола, страдает и страдает. Что-то не так в руководстве. «Спартак» тоже постоянно что-то сотрясает. Подводные и надводные течения там, видимо, есть. Но все равно это команда, которая может составить конкуренцию», — цитирует Непомнящего «Евро-футбол».

После 26 туров РПЛ «Спартак» идет на 4-й строчке, набрал 49 очков. «Динамо» — на 7-м месте с 42 очками.