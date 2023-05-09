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Судейство

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Экс-арбитр Хусаинов считает, что ошибки судей РПЛ стали заметнее из-за отсутствия еврокубков

Руслан Минаев
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Бывший футбольный судья международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал ошибки арбитров в матчах РПЛ.

«Проблема регулярных судейских ошибок существует давным-давно, а сейчас она лишь стала более заметной в РПЛ. К сожалению, непрофессиональный отбор и подготовка судейских кадров привели к тому, что арбитры отчасти по причине низкой квалификации, отчасти поскольку не дружат с честью и совестью, своими ошибками влияют на ход игры и результат матча, а в конечном счете на места команд в турнирной таблице. Раньше об этом меньше говорили из-за участия российских клубов в еврокубках, а сейчас все внимание приковано к РПЛ. И эти ошибки стали более очевидны и заметны.

В одночасье сменой руководителей судейских органов эту проблему не решить. Ее корни спрятаны очень глубоко и берут начало еще со времен СССР. А поскольку сейчас футбол стал бизнесом, то ошибки арбитров влияют на финансовые и социальные аспекты деятельности футбольных клубов", — цитирует Хусаинова Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10857833-husainov-vydelil-klyuchevye-prichiny-bolshogo-kolichestva-pretenzij-k-rabote-sudej.html
Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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П
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