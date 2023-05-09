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Баринов считает, что «Локомотиву» будет не хватать Магкеева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал травму полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева.

«Локомотив» сейчас довольно слаженно играет, и все на месте. Отсутствие Магкеева – это не очень хорошо. Он перспективный и талантливый игрок. Юрий Павлович Семин отмечал его и говорил, что из Станислава может вырасти хороший футболист. Травма для Магкеева это беда и для команды тоже. Важно, каким он вернется после травмы. В этом сезоне «Локомотив» выбрался, команде уже все равно, все играют в удовольствие, приятно смотреть. В следующем сезоне надо доказывать игрокам «Локомотива», что они не просто играют в футбол, но и за что-то борются. В этой ситуации Магкеева будет не хватать», – приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что у Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки. Он получил повреждение в матче против «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-lokomotivu-budet-ne-hvatat-magkeeva-v-sleduyushhem-sezone-on-talantlivy-j-igrok/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
Станислав Магкеев
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Непомнящий считает, что «Зениту» можно составить конкуренцию в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

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