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Лепехин: «Дзюба — взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол «Спартаку»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин предположил, будет ли у нападающего Артема Дзюбы дополнительная мотивация в предстоящем матче «Акрона» против «Спартака».

«Мы привыкли, что «Спартак» с провинциальными командами всегда считается фаворитом, но не всегда выигрывает. Это матч середняков, исходя из таблицы. Дополнительная мотивация Дзюбы на «Спартак»? То, что он вернулся в РПЛ, уже говорит о его мотивации. Он делает это не ради денег, а просто хочет играть, чувствует силы. Но выше головы не прыгнешь, возраст берет свое. Дзюба — взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол. Все-таки, «Спартак» — это его родной клуб и было бы неправильно говорить что-то негативное. Если будет какая-то шутка, то тут не удивлюсь. Но думаю, все будет рамках приличия», — цитирует Лепехина Legalbet.

Матч «Акрона» и «Спартака» в 15-м туре РПЛ пройдет в Москве 10 ноября. Начало игры — в 15.15 по местному времени.

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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