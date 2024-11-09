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Сегодня, 11:52

В махачкалинском «Динамо» поддержали Безбородова, несмотря на отстранение до конца сезона

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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» отреагировал на отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Я так понимаю, что отстранение произошло из-за этих комментариев. Объяснений же нет пока. Если это сделал дисциплинарный комитет, значит, это связано с высказываниями больше, а не с его судейством. Насколько это справедливо? Не мне судить, есть определенный регламент, и он под него попал. Закончит ли он из-за этого судейскую карьеру? Не знаю, срок небольшой — около полугода, посмотрим. Его уровень высок, он один из сильнейших российских арбитров. Это доказано временем», — сказал Газизов «СЭ».

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу российского арбитра Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.

9 ноября РФС объявил о том, что дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла решение отстранить Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований до конца сезона-2024/25.

(Александр Абустин)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Владислав Безбородов
Шамиль Газизов
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
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 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
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14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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