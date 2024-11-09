В махачкалинском «Динамо» поддержали Безбородова, несмотря на отстранение до конца сезона

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» отреагировал на отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Я так понимаю, что отстранение произошло из-за этих комментариев. Объяснений же нет пока. Если это сделал дисциплинарный комитет, значит, это связано с высказываниями больше, а не с его судейством. Насколько это справедливо? Не мне судить, есть определенный регламент, и он под него попал. Закончит ли он из-за этого судейскую карьеру? Не знаю, срок небольшой — около полугода, посмотрим. Его уровень высок, он один из сильнейших российских арбитров. Это доказано временем», — сказал Газизов «СЭ».

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу российского арбитра Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.

9 ноября РФС объявил о том, что дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла решение отстранить Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований до конца сезона-2024/25.

(Александр Абустин)