Шпилевский: «Боселли наиграл на повышение. Было бы неправильно отклонить предложение «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский не удивлен переходом полузащитника Хуана Боселли в «Краснодар».

«Уход Боселли не был сюрпризом. Понятно, мы не хотели его терять, но я рассчитывал на его уход. Сам футболист наиграл на то, чтобы пойти на повышение. Он заслужил, и было бы неправильно отклонить такое предложение. Для «Пари НН» это потеря, но я уверен, что команда сейчас будет более целостно выглядеть», — сказал Шпилевский в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Уругваец играл за «Пари НН» с сентября 2023 года и стал третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. 26-летний хавбек провел 75 матчей за команду во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 4 результативные передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max