Игрок «Химок» Магомедов — об аресте Садыгова: «Не переживаем, надеемся только на хорошее»
Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал ситуацию с задержанием инвестора клуба Туфана Садыгова.
«На данный момент нет никаких переживаний. Надеемся, все будет хорошо. Долги перед игроками? Нет, все нормально. Ничего критического нет», — приводит «РБ Спорт» слова Магомедова.
В середине декабря суд отправил под домашний арест Садыгова на срок 1 месяц 18 суток. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. При этом сообщалось, что арест предпринимателя связан не с футболом, а с его строительным бизнесом.
Источник: РБ Спорт
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|
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|3
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|
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|5
|3
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|
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|11
|2
|5
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|
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|6
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|3
|8
|7
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|
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|4
|10
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
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|Оренбург
|18
|1
|5
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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|11
|1
|3
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