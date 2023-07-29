Масалитин о медийности Дзюбы: «Он от этого кайф получает»
Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о медийности форварда «Локомотива» Артем Дзюбы.
«Он привык к медийной шумихе, он к этому стремится. Понимаете, он от этого кайфует, у него от этого движ идет. Он в своей среде, он шумит, кричит, что-то такое делает, и это идет ему на пользу. Он от этого кайф испытывает. Знает, где можно, где нельзя. Опытный, разбирается», — цитирует Масалитина «Газета.ru».
Ранее тренер Валерий Овчинников призвал нормально относиться к нецензурной лексике Дзюбы на шоу.
Источник: Газета.ru
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|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
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|
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Зенит
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
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|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
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